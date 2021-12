Psirico e Danniel Vieira comandam arrastão nesta Quarta-Feira de Cinzas

A banda Psirico e o cantor Danniel Veira vão comandar o arrastão nesta Quarta-feira de Cinzas, 1º de março, no circuito Dodô, fazendo o trajeto Barra-Ondina, a partir das 8h30.

Márcio Victor, do Psirico, deve receber convidados, mas ainda não revelou quem estará com ele em cima do trio. Já Danniel Vieira terá as presenças de Felipe Escandurras e Filhos de Jorge no trio "Arrastão do Gordinho".

Ivete Sangalo, que participou de todos os arrastões até 2015, ainda não revelou se pode ser uma surpresa para encerrar o Carnaval de 2017.

