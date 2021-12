Psirico é bicampeão de tempo na TV

Pelo segundo ano consecutivo, o Psirico foi a atração do Carnaval de Salvador com maior exposição de mídia, com mais de 15 horas de permanência nos noticiários e transmissões ao vivo das TVs locais e nacionais.

O levantamento foi divulgado, nesta quarta-feira, 18, pela MidiaClip, empresa de gestão e análise da informação de mídia espontânea, que há 12 anos monitora a aparição das principais atrações da folia de Salvador (artistas, blocos e camarotes), no período oficial da festa.

A turma de Márcio Victor ficou no primeiro lugar de um ranking composto por 260 artistas, grupos e entidades envolvidos na festa.

Ivete Sangalo ficou em segundo lugar, com 13 horas e 41 minutos, seguida por Luiz Caldas, com 13 horas [confira listas com os melhores colocados ao lado].

A pesquisa foi realizada entre 0h da quinta-feira (12) e 23h59 de terça-feira (17) - tendo como base as transmissões de TV ao vivo locais e a cobertura dos noticiários locais e nacionais - tanto da televisão aberta quanto fechada.

Foram pesquisadas as 18 emissoras mais importantes do país, com destaque, entre os trios e blocos, para Armandinho, Dodô & Osmar (primeiro lugar, com nove horas e 38 minutos).

Camarotes

Entre os camarotes, a maior exposição coube, segundo o levantamento da MidiaClip, ao Expresso 2222, com um tempo total nas TVs de quatro horas e 33 minutos.

Em seguida, o ranking é composto pelos camarotes Celebrar (uma hora e 49 minutos), Skol (uma hora e 27 minutos), Salvador (uma hora e dez minutos), Planeta Othon Band (uma hora e dois minutos) e oficial da prefeitura (58 minutos).

