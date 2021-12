Protestos na Mudança do Garcia são contra politícos

A Mudança do Garcia trouxe para a avenida, nesta segunda-feira, 8, o seu já tradicional grito de protesto. Temas como saúde, educação, politica e corrupção deram o tom este ano.

Com bandas de fanfarras e muitos cartazes, o movimento tomou conta da avenida neste sexta dia de folia. Este ano, os manifestantes elegeram como principais alvos o governador Rui Costa, Eduardo cunha e alguns também ficaram em Lula.

Os fazendários do estado passaram com faixas pedindo reposição salarial de 18%. Já a Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil (CTB) passou segurando cartazes contra Eduardo cunha: "CUNHA NA CADEIA! CADEIA PARA OS CORRUPTOS!"

O gari Tertuliano Bispo dos Santos, de 54 anos, participou do desfile e disse estar protestando contra todos os políticos: 'Tudo o que há de ruim, eu protesto."

