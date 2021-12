Proprietários têm 60 dias para recuperar bebidas apreendidas

Proprietários que tiveram suas bebidas e refrigeradores apreendidos durante o Carnaval têm 60 dias para retirá-los, mediante pagamento das respectivas multas, a contar da data em que foi emitido o auto de apreensão.

Para o resgate desse material, os proprietários devem se dirigir ao Setor de Guarda de Bens Apreendidos da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), localizado na Avenida San Martin, com o lacre referente à mercadoria apreendida.

Caso não sejam retiradas dentro do prazo estipulado, as bebidas alcoólicas serão descartadas. Os líquidos que não possuem álcool na composição, caso ainda não tenham sido refrigerados, serão doados a instituições de caridade. Freezers e geladeiras podem ser doados, leiloados ou incorporados ao município, conforme a Lei 8459/13.

Apreensões

Após seis dias de festa, foram contabilizados 44.206 itens apreendidos pela Semop. No total, foram retirados dos circuitos do Carnaval 347 carros-pranchas, de mão e de supermercado; 102 engradados; uma geladeira; quatro freezers; 77 fogões; 23 botijões; 51 barracas de camping; 281 isopores; 95 sombreiros; 646 litros de bebidas artesanais; 53 mesas plásticas; e 264 cadeiras do mesmo material. Foram apreendidos ainda 932 quilos de mercadorias perecíveis e 3.391 armas brancas, sendo 2.795 espetinhos de churrasco, 164 objetos perfurocortantes e 432 garrafas de vidro. Isso sem falar em mais de um milhão de cervejas apreendidas.

adblock ativo