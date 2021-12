Projeto traz apresentação gratuita de mulheres na Praça Castro Alves

O projeto Axé Por Eles reúne as cantoras Elaine Fernandes, Márcia Short e Cátia Guimma em uma apresentação gratuita, na próxima terça-feira de Carnaval, 26, no palco da Praça Castro Alves, em Salvador.

No repertório, as artistas vão cantar músicas de suas carreiras e canções que marcaram a história do axé na Bahia.

adblock ativo