Programação do Carnaval nos bairros começa neste sábado

Sete palcos que foram montados pela Prefeitura de Salvador nos bairros da Liberdade, Itapuã, Pau da Lima, Cajazeiras, Plataforma, Periperi e Boca do Rio receberão uma programação eclética com mais de 150 atrações a partir deste sábado, 25.

A Orquestra Popular de Sérgio Benutti, por exemplo, estará em Cajazeiras hoje. No domingo, 26, e a Orquestra Popular de Paulo Primo estará em Periperi. Na segunda, 27, Orquestra Popular de Fred Dantas e Zeca Freitas e Orquestra estarão nos bairros de Pau da Lima e Cajazeiras. Ainda na segunda-feira, 27, o cantor Dan Valente será um dos artistas a se apresentar em Cajazeiras.

A cantora Carla Perez vai comandar o bloco infantil em Itapuã neste sábado, 25. No domingo, 26, em Cajazeiras, Alinne Rosa fará parte da programação das crianças.

>> Confira abaixo a programação deste sábado, 25

Itapuã - Paulinho Boca de Cantor e Larissa Luz são algumas das atrações que vão se apresentar no Centro de Atividade do Parque Metropolitano Lagoas e Dunas do Abaeté.

Boca do Rio - Márcia Freire e Avenida Sete se apresentam com mais quatro atrações no Parque Poliesportivo.

Cajazeiras - Sarajane e Pagodart são alguns dos shows que acontecerão no Campo da Pronaica.

Liberdade - Amanda Santiago e Lazzo Matumbo são alguns destaques no palco montado na Praça Nelson Mandela.

Pau da Lima - A Banda TH estará presente na Praça Nossa Senhora Auxiliadora.

Periperi - Márcia Castro e Robyssão se apresentarão na Praça da Revolução.

