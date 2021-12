Programação do Carnaval é divulgada pela prefeitura; veja as atrações

Foi divulgada na tarde desta quinta-feira, 1º, a programação do Carnaval de Salvador, que está disponível para os foliões. A lista das atrações foi anunciada pela prefeitura na tarde desta quinta-feira, 1º, durante coletiva de imprensa.

Entre as atrações do circuito Dodô na próxima quinta-feira, 8, estão Araketu, Attooxxá, Os Mascarados, Jau e outros. Já no Osmar, também na quinta, vai ter apresentação dos cantores Léo Santana, Harmonia do Samba e a banda É o Tchan.

Quem resolver ir aproveitar no circuito Batatinha poderá se divertir com Peixinho Elétrico, Expressão Negra, Bloco Idará e outras atrações.

Segundo a prefeitura, a festa - cujo orçamento que ainda não está fechado - contou com o investimento total de R$ 55 milhões. Destes, R$ 35 milhões são da iniciativa privada.

O investimento maior da prefeitura foi direcionado para a programação do Circuito Osmar (Campo Grande), especialmente nos dias de maior destaque (domingo, segunda e terça-feira), para combater o 'esvaziamento' do público na região.

Pré-Carnaval

Neste sábado, 3, mais de 15 atrações vão se apresentar a partir das 16h. Entre elas estão o bloco Mascarados de Maragogipe, Tio Paulinho, Escola de Samba Unidos de Itapuã, dentre outros.

Já o Furdunço que acontece no domingo,4, a animação ficará por conta das bandas BaianaSystem, Batifun, Viola de Doze , Duas Medidas e outras.

A partir da próxima quinta-feira, 8, os circuitos e bairros da Batatinha, Boca do Rio, Cajazeiras, Circuito Orlando Tapajós, Contrafluxo, Dodo, Itapuã, Liberdade, Nordeste de Amaralina, Osmar, Pau da Lima, Periperi, Plataforma, Sergio Bezerra, Terreiro do Samba também serão palco para a festa carnavalesca.

A programação completa pode ser conferida no site Salvador meu Carnaval.

