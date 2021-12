Programa "Esperando o Carnaval" recebe Harmonia do Samba

Nesta quarta-feira, 20, a banda Harmonia do Samba foi recebida pelos apresentadores Dinho Junior, Adailton Santiago e Raoni Oliveira, no programa "Esperando o Carnaval" da rádio Piatã FM.

Em um clima intimista, Xanddy, vocalista do grupo, brincou, conversou e cantou bastante. O periscope do Jornal A TARDE transmitiu tudo ao vivo.

O projeto é uma parceria entre a Piatã FM, a TV Aratu e o Grupo A Tarde e tem como objetivo aproximar os artistas dos fãs nas vésperas do Carnaval. Ao longo da semana, já passaram pelo estúdio as bandas Oito7nove4 e É o Tchan.

Na quinta-feira, 21, é a vez do grupo Duas Medidas participar do "Esperando o Carnaval", seguido da Banda Vingadora, que chega com sua "Metralhadora", na sexta, 22.

