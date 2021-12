Profissionais com mais de 10 idiomas atuarão no Carnaval de Salvador

Cerca de 220 profissionais atuarão no receptivo especial da Secretaria do Turismo da Bahia, durante o Carnaval de Salvador. Além da capital baiana, Porto Seguro e Praia do Forte também receberão o projeto Guias e Monitores, que tem por finalidade oferecer informações turísticas.

Segundo a Secretaria de Comunicação (Secom) do Governo do Estado, os profissionais possuem idiomas em português, inglês, espanhol, italiano, francês, alemão, grego, japonês, holandês, mandarim e russo.

A previsão é que quatro postos do Serviço de Atendimento ao Turista (SAT) sejam montados na Praça Municipal, Campo Grande, Barra e Ondina, com oferta de informações sobre a festa momesca e roteiros para passeios turísticos próximos de Salvador.

