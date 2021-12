Professora de dança é eleita rainha do bloco Muzenza

A professora de dança, Larissa Santos Oliveira Moreira, 18 anos, foi eleita a mais nova "Muzembela", nome dado à rainha do bloco afro Muzenza. O concurso foi realizado na noite desta terça-feira, 14. A celebração aconteceu na Praça Tereza Batista, no Pelourinho, em Salvador.

Larissa, que também é arte educadora, mora no bairro de Sussuarana e concorreu ao título com outras sete mulheres. Os jurados avaliaram as finalistas em requisitos como beleza, simpatia, elegância, apresentação no palco, fantasia e dança.

O concurso ocorre há 33 anos e tem como objetivo trabalhar a autoestima de mulheres negras, valorizando a cultura e a estética afrobrasileira, além de destacar a beleza negra da cidade de Salvador e região metropolitana.

