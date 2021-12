Prisões relacionadas ao tráfico no Carnaval sobem 130%

A Polícia Militar efetuou 945 prisões por uso ou tráfico de drogas desde o início da folia até às 5h59 desta terça-feira, 17, o que representa um aumento de 130,6% quando comparadas com as 410 prisões realizadas no mesmo período do ano passado. As informações do balanço parcial da Operação Carnaval foram divulgadas esta manhã, em reunião realizada no Quartel da Polícia Militar, no Largo dos Aflitos, data em que a corporação comemora 190 anos.

A condução de pessoas também cresceu no comparativo com 2014, passando de 1.124 para 1.984 em 2015, um aumento de 74,7%. O número de autuados em flagrante subiu de 81 no ano passado para 100 no mesmo período deste ano. Até o momento, foram registrados dois homicídios, uma tentativa de homicídio, 155 casos de lesão corporal e nenhum de lesão corporal seguida de morte.

Um dos homicídios aconteceu durante a madrugada desta terça, no circuito Barra/Ondina. Segundo a Secretaria de Comunicação Social (Secom), um homem foi atingido por tiros na cabeça na avenida Adhemar de Barros, próximo a um posto de gasolina. A vítima chegou a ser encaminhada para um posto médico na região, mas não resistiu aos ferimentos. A autoria dos disparos ainda não é conhecida e testemunhas afirmam que pouco antes dos tiros, a vítima teria se envolvido em uma briga com foliões pipoca. A polícia já está investigando o caso.



Durante a reunião, o secretário estadual da Segurança Pública, Maurício Barbosa, afirmou que o número de ocorrências graves é reflexo de alguns fatos como a disputa entre grupos e facções criminosas. Ainda segundo o secretário, a polícia também precisou lidar com o que ele considerou " incitação pública à violência por parte de alguns artistas".



Operação Folia e Paz

Além das rondas nas ruas e acompanhamentos de blocos e trios, os oficiais da PM ainda realizaram ações paralelas, por meio da Operação Folia em Paz, com abordagens a carros, motos, 132 pontos de ônibus e acompanhamento de turistas. Estas abordagens foram reforçadas pelo Corpo de Bombeiros e contabilizou, nos cinco primeiros dias de Carnaval e em todo estado, mais de 1.100 ocorrências. Somente em Salvador, nos circuitos do Carnaval foram 839 atendimentos, com orientação a banhistas e situações de embriaguez com maior número de estatísticas.

