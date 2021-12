Prefeitura volta atrás e Lei do Lixo vai valer no Carnaval

Má notícia para os foliões que não gostam de usar os sanitários químicos: vai ter fiscalização da Lei do Lixo nos três principais circuitos do Carnaval, durante os dias de folia. Em vigor desde a quarta-feira, 28, a nova legislação prevê multas de R$ 67,23 a R$ 1.008,45 para quem jogar lixo indevidamente ou urinar em vias públicas.

A princípio, a segurança dos agentes da Limpurb foi um dos fatores que contribuiu para a decisão do órgão de não fazer a fiscalização da nova lei no Carnaval. Contudo, de acordo com informações da assessoria de comunicação da Prefeitura, a decisão foi reavaliada e os fiscais vão passar a contar com a colaboração da polícia nos circuitos Barra/Ondina, Campo Grande e Centro Histórico.

Desde o início da operação, 27 pessoas já foram multuadas no Pelourinho e na Barra. A ação desta quinta-feira, 29, multou seis pessoas só nas primeiras quatro horas, incluindo um vendedor ambulante que fazia xixi em um monumento histórico.

