Prefeitura reabre cadastro para ambulantes no Carnaval

A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) reabriu nesta quinta-feira, 28, o cadastro para ambulantes que desejam trabalhar no Carnaval nos circuitos Dodô (Barra) e Osmar (Campo Grande). As inscrições começaram às 10h desta quinta e terminam às 23h59 de sexta-feira, 29.

Para se inscrever em uma das mil vagas remanescentes, os interessados devem acessar o site. De acordo com a Semop, essas vagas voltaram a ficar disponíveis por conta da falta de pagamento do Documento de Arrecadação Municipal (DAM) de alguns ambulantes que se inscreveram anteriormente. Pela falta de pagamento da DAM que custa R$ 68, eles tiveram os cadastros cancelados.

Depois da inscrição pelo sites, os trabalhadores terão que comparecer em local e horários estabelecidos no cartão de inscrição para concluir a formalização do processo. O ambulante deve apresentar: CPF, RG e comprovante de residência, além do pagamento da DAM.

Todos os vendedores cadastrados, que realizarem uma compra mínima com a cervejaria patrocinadora, receberão um kit com um isopor grande e três volantes. A ação é parte da parceira da Prefeitura com a cervejaria.

