Prefeitura já apreendeu mais de 31 mil itens

A prefeitura municipal da capital apresentou um balanço parcial do Carnaval, nesta segudna-feira, 8. Desde o primeiro dia da festa, os fiscais já apreenderam 31.756 itens irregulares.

Segundo a secretária de Ordem Pública, Rosemma Maluf, foram 27.593 unidades de bebida em lata e vasilhas plásticas (água, refrigerante, cerveja e vodca); 194 litros de bebidas em garrafas de vidro; além de 210 litros de bebida artesanal, conhecida como Príncipe Maluco, entre outras.

"É o quarto Carnaval da gestão de ACM Neto e sempre procuramos melhorar a cada ano", destacou a titular da Semop. Os dados da festa foram apresentados, durante a manhã, na sala de imprensa oficial do Carnaval, no Campo Grande.

Além de Rosemma, estavam presentes os secretários de Promoção Social, Esporte e Combate à Pobreza, Bruno Reis; da Saúde, José Antônio Rodrigues Alves; e o presidente da empresa de turismo Saltur, Isaac Edington, apresentando dados atualizados dessas áreas.

Saúde

De acordo com o secretário municipal da Saúde, José Antônio Rodrigues Alves, até as 6h desta segunda, os módulos assistenciais registraram 3.760 atendimentos nos circuitos.

Ainda segundo o gestor, houve um acréscimo de 13%, em relação ao ano passado. Os postos do circuito Barra-Ondina continuam respondendo pela maioria das ocorrências: 2.394 das admissões. As unidades do Centro contabilizaram 1.215 atendimentos no período.

O presidente da Saltur informou que a prefeitura investiu em um Carnaval "multicultural", com atrações diversificadas dos microtrios e atrações do Furdunço, no Centro, ao palco do Rock, no Jardim de Alah.

"Temos música e atrações para todos os gostos, investimos em estilos como hip hop, música eletrônica, o Beco das Cores para o público LGBT, além do Carnaval em dez bairros e programação infantil", destacou.

adblock ativo