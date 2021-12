Prefeitura embarga camarote na Barra

Devido a algumas irregularidades, o camarote Bahia Mix, localizado na Barra, foi embargado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo (Sedur) na noite desta sexta-feira, 24. De acordo com informações da Secretaria de Comunicação (Secom), a estrutura não possuía rota de fuga, acesso, plano de emergência e equipamentos contra incêndio e pânico, itens que são obrigatórios para instalação dos camarotes.

Ainda segundo a Secom, os responsáveis pela estrutura não atenderam as exigências da Vigilância Sanitária e o local não possuía auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB), documento obrigatório para o funcionamento dos camarotes desde 2016.

A Sedur fiscaliza estruturas montadas para a festa desde o dia 18 de janeiro, quando começaram as montagens, dando prosseguimento as vistorias durante e depois do carnaval, assim como também durante a desmontagem.

Na página do Camarote Bahia Mix no Facebook não há nenhuma publicação com informações ou esclarecimento aos foliões que adquiriram o acesso ao espaço. A equipe de reportagem do Portal tentou contato, mas até a publicação desta matéria, não obtivemos sucesso.

