Prefeitura diz que Carnaval de Salvador custará R$50 milhões

O Carnaval 2015 de Salvador vai custar R$50 milhões. O anúncio foi feito nesta quarta-feira, 21, durante entrevista do prefeito ACM Neto e do secretário de Cultura e Turismo, Érico Mendonça. Neto informou que o governo do estado não vai colocar recursos na festa da cidade.

Até o momento só foram arrecadados R$ 28,8 milhões, investidos por duas cervejarias, uma companhia de aviação e um banco particular. O secretário Érico Mendonça disse que que a prefeitura ainda está entrando em contato com outros possíveis patrocinadores.

O tom mais duro da entrevista foi do prefeito Neto: "Esse ano nós não temos o patrocínio do governo do estado no Carnaval. Ele ainda não pagou a festa de 2014, a medida que ele não pagou o do ano passado, não podemos discutir o deste ano".

Versão do Estado

Em nota, o governo do estado afirmou que vai investir aproximadamente R$ 70 milhões no carnaval de Salvador, "por meio das secretarias de Segurança Pública, Turismo, Cultura, Saúde, Justiça, Trabalho e Promoção à Igualdade Racial".

Por meio da Secretaria de Comunicação Social (veja a anota abaixo), o governo afirma que a resolução de pendências financeiras em relação à cota de patrocínio de 2014 será solucionada da maneira mais adequada.

Com qualidade

Salvador ainda tenta recursos da Petrobras para investimento no Carnaval, mas ainda não há posição da estatal sobre o assunto. Para o Secretário Mendonça, mesmo sem patrocínios o Carnaval de Salvador não perderá qualidade.

Novidades

Durante a entrevista sobre o Carnaval "Os trinta anos do Axé Music", tema deste ano, foram anunciadas novidades. Além dos tradicionais trios, haverá também roda gigante, bloco dos ambulantes, área para DJ's, Vila Infantil e Vila Gourmet.

Leia a nota do governo do estado na íntegra:

"O Governo da Bahia investirá cerca de R$ 70 milhões no Carnaval de Salvador, em 2015, por meio das secretarias de Segurança Pública, Turismo, Cultura, Saúde, Justiça, Trabalho e Promoção à Igualdade Racial. Está garantido ao folião e a toda a população a plena prestação dos serviços públicos oferecidos pelo Estado, com avanços em relação ao ano de 2014.

O Governo da Bahia ressalta que o Carnaval de Salvador é uma manifestação popular que merece o respeito de todos e não deve ser utilizada como bandeira política. A Secretaria de Comunicação Social esclarece que a resolução de pendências financeiras em relação à cota de patrocínio do ano passado será solucionada da maneira mais adequada."

