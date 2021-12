Prefeitura divulga principais atrações para o folião pipoca no Carnaval 2017

Foram divulgadas, na manhã desta quinta-feira, 16, pela prefeitura de Salvador as atrações que vão desfilar sem cordas nos circuitos Dodô (Barra-Ondina) e Osmar (Campo Grande) do Carnaval 2017.

De acordo com o prefeito ACM Neto, no circuito Dodô (Barra-Ondina) desfilam em trios sem cordas a Banda Eva, com a "Pipoca do Eva", na quinta-feira, 23. A cantora Daniela Mercury, com a tradicional "Pipoca da Rainha", o cantor Saulo com a "Pipoca de Saulo", Igor Kannário, Edcity e Preta Gil com o "Bloco da Preta" na sexta-feira, 24.

>> Confira a programação oficial do Carnaval de Salvador

No sábado, 25, terá Alinne Rosa, Mc Beijinho e a Orquestra Popular da Bahia. Domingo, 26, será a vez da cantora Katê, Baby do Brasil e Moraes Moreira. E na segunda-feira, 27, terá a banda BaianaSystem puxando o úlimo trio do circuito. Na terça-feira, 28, quem comanda a pipoca é a Família Lord.

Já no circuito Osmar (Campo Grande) quem desfila é o sertanejo Danniel Vieira na sexta-feira, 24. No sábado, 25, a banda BaianaSystem se apresenta no Pôr-do-Sol da Praça Castro Alves.

Na segunda, 27, será a vez do pagodeiro Igor Kannário, que se apresenta pela segunda vez na folia com a "Pipoca do Kannário" e da cantora Sarajane. Para finalizar, na terça-feira, 28, as apresentações ficam por conta do cantor Edcity e Daniela Mercury, puxando mais uma vez a "Pipoca da Rainha".

