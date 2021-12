Prefeitura conclui ciclo de vistorias nas estruturas

Às vésperas do início do Carnaval de Salvador, que começa na quarta-feira, 22, estruturas passaram por vistoria, na manhã desta segunda, 20, na qual o prefeito ACM Neto foi acompanhar ajustes no circuito Osmar (centro).

Nos últimos 45 dias, 37 notificações foram emitidas pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo (Sedur), segundo informações do coordenador de fiscalização do órgão, Everaldo Freitas.

O coordenador de fiscalização da Sedur, Everaldo Freitas, informou que as notificações emitidas não chegaram a suspender em definitivo nenhuma licença para o funcionamento dos espaços.

O município notificou os responsáveis para que fizessem ajustes nos ambientes, em conformidade com a lei de uso do solo. “Eram coisas simples, como estruturas sobre calçadas, fiação de serviços exposta, coisas que foram ajustadas”, explicou.

Transporte

Para o transporte coletivo, serão 2.600 ônibus, em 140 linhas. Das 5h às 13h, 50% da frota será utilizada. Das 13h às 21h, o número subirá para 60%. Enquanto, das 21h às 5h, 70% dos veículos deverão estar nos circuitos.

A partir da próxima quinta-feira, uma linha com 36 veículos passará a operar da Estação da Lapa até o Calabar, de graça. O serviço 24 horas entra em funcionamento a partir das 5h do dia 23 até as 10h da Quarta-feira de Cinzas.

Também foi criada uma linha especial, o Expresso Carnaval, com 50 veículos para levar os foliões a partir dos shoppings Salvador e Salvador Norte. O bilhete para essas linhas custa R$ 25 e já está disponível para compra nos dois estabelecimentos.

Prefeito

Acompanhado por auxiliares, o prefeito percorreu as instalações da sala oficial de imprensa e conferiu espaços reservados aos camarotes oficiais no Campo Grande.

“Está tudo pronto”, disse ACM Neto, animado com a prévia da folia no fim de semana.

“O que vimos ontem [domingo] é um sinal de que esse será o maior Carnaval de todos os tempos. Calculamos que houve mais de um milhão de pessoas na rua com a realização do Furdunço”, estimou Neto.

