Prefeitura apresenta balanço da folia 2016 na capital

O modelo de patrocínio do Carnaval de Salvador, que este ano teve a exclusividade de comercialização da cervejaria Brasil Kirin e foi alvo de críticas de foliões e ambulantes, será mantido para o Carnaval de 2017. No entanto, com o encerramento do contrato com a Schin, que ocorreu nesta edição da festa, será reaberta concorrência pública para novos patrocinadores.

A informação foi dada pelo prefeito ACM Neto durante coletiva de balanço da festa baiana nesta quarta-feira, 10. Entretanto, ele não precisou a data para a abertura da concorrência e acrescentou que começou, nesta quarta mesmo, a fazer o planejamento da folia para o próximo ano.

Neto lembrou que, este ano, haverá eleições municipais e que o prefeito, a partir de 2017, será escolhido em outubro. "Não posso falar da operação de 2017, mas falo do planejamento, independentemente de quem venha a ser prefeito. Para a cidade, é fundamental o modelo de patrocínio da festa. Não é possível abrir mão desse modelo. Vamos mantê-lo", destacou ele.

O prefeito ressaltou que não importa a empresa que assuma, desde que haja retorno para a cidade. "Qualquer cervejaria pode participar. Não estou defendendo A, B ou C. Defendo o modelo. Com os R$ 25 milhões arrecadados (com a exclusividade) deu para custear metade do evento. Isso, por exemplo, permite que a prefeitura dê início à construção do seu hospital municipal", acrescentou.

De acordo com a assessoria da Secretaria de Urbanismo (Sucom), mais de 160 mil latas de cervejas de outras marcas foram apreendidas por fiscais da prefeitura nos circuitos.

Alvo de críticas e protestos, o modelo de patrocínio da festa foi considerado fundamental pela gestão municipal (Foto: Luciano da Matta Ag. A TARDE)

Gargalo

Na ocasião, Neto apresentou, ainda, dados oficiais da festa. Como destaque, mostrou que houve crescimento de 12% no número de conduzidos pelo transporte público. Foram 7,798 milhões este ano contra 6,965 milhões, o que, segundo o prefeito, representa um aumento da participação popular.

O transporte foi também onde ocorreu um dos principais problemas: engarrafamentos na avenida Centenário, na Barra. Segundo o prefeito, houve uma "pressão" de acesso e saída do circuito que transformou a região no "gargalo maior", com reflexo na parte central da cidade.

A situação no local se agravava todos os dias das 3h às 5h, com um grande fluxo de pessoas e uma quantidade insuficiente de ônibus para dar vazão à demanda. Por conta dos transtornos, ele ordenou que fosse feito um estudo por parte da Secretaria de Mobilidade para o local.

Titular da pasta, o secretário Fábio Mota antecipou que estão sendo estudadas soluções como alargar a via marginal da avenida Centenário, próximo à região do Calabar.

Outra possibilidade é criar um grande circular, levando as pessoas à estação da Lapa. "Se a gente leva as pessoas para a Lapa, diminui a quantidade de ônibus e, consequentemente, melhora a questão da mobilidade. Tudo isso está sendo estudado", afirmou Mota.

