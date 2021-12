Prefeito divulga balanço parcial da folia em Salvador

O prefeito ACM Neto se reuniu com secretários neste sábado, 2, para fazer o balanço do início da folia. A reunião tem o objetivo de realizar ajustes para que o Carnaval tenha melhorias todos os dias de festa.

Alguns pontos que necessitam de ajustes foram destacados pelo prefeito durante a coletiva que aconteceu logo após a reunião. Sergundo ele, houve uma procura extremamente alta do sistema de transporte gratuito que circula entre a Lapa e a Barra. Em consequência, o volume de pessoas na avenida Centenário dificultou a movimentação dos ônibus.

Outro ponto importante salientado pelo gestor foi a superlotação no início da noite, na sexta-feira, na Ondina. "Eu nunca vi tanta gente na rua", comentou o prefeito que estava presente no circuito Dodô.

A superlotação ocorreu ao mesmo tempo em que a Barra possuía uma quantidade pequena de foliões, por esse motivo surgiu a necessidade de organizar o fluxo dos trios para que a concentração de pessoas fique mais equilibrada e evite desconforto ao folião.

"Pelos números iniciais que temos até agora, o Carnaval de 2019 tem tudo pra ser o maior de todos os anos.", informou o prefeito, que está em seu sétimo Carnaval durante a gestão.

Com base nesses dados, ele acha que o número de 800 mil turistas esperados na capital baiana, que foi previsto anteriormente, será ultrapassado.

Houve um aumento de 12% na quantidade de pessoas na rua em relação ano passado. Além disso, também existe um aumento significativo no fluxo de pessoas entrando pelo aeroporto, pela rodoviária, pelo terminal de passageiros de navios e pelo ferryboat, que teve um crescimento de 85%

Já o transporte público está com movimento 11% a mais em relação a 2018. Esses dados somados aos dados de ocupação da rede hoteleira, gera expectativas para que a festa desse ano bata os recordes do ano passado.

ACM Neto garante que a prefeitura está totalmente empenhada para oferecer o melhor de Salvador. "Não dá tempo nem de ficar doente", brincou ele ao se referir ao incômodo na garganta, "Esse é o grande momento de Salvador. O momento que Salvador se apresenta para o mundo inteiro", completou.

Num momento de descontração, ao ser questionado sobre a música do Carnaval, o prefeito disse que arrisca dizer que esse é o Carnaval do pagode. "É o Carnaval desses caras que vem do gueto e que conseguem falar a linguagem do povo na rua, e sobretudo conversam com essa galera mais jovem".

*Sob a supervisão da editora Maiara Lopes

