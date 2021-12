Prefeito aceita convite da Vingadora e dança "Metralhadora"

O prefeito ACM Neto (DEM) aceitou o convite da cantora Tays Reis, da banda Vingadora, e fez a coreografia da música "Paredão Metralhadora" no camarote oficial, no Campo Grande, na tarde desta segunda-feira, 8, arrancando aplausos da pipoca que se acumulava no circuito.

"Eu sei que você é o prefeito do povão, vou te chamar para dançar a metralhadora", disse a cantora.

Festeiro admitido, Neto dançou sorridente e, em determinados pontos da coreografia, confundiu os gestos do "trá trá trá" com os trejeitos usados para dançar a música "Segura o Tchan", da banda É o Tchan.

Sua atual namorada, Tata Lacerda Canhedo, também acompanhou os passos, mas de uma forma mais contida. O deputado federal Lucio Vieira Lima (PMDB) também acompanhava o prefeito na coreografia.

Logo após a passagem da Vingadora, Neto voltou a ser aplaudido pela multidão quando Igor Kannário, de cima do trio, o chamou de "meu prefeito".







Trá trá trá trá trá e o prefeito vai... trá(balhar) 󾌴󾌴󾌴 Publicado por ACM Neto em Segunda, 8 de fevereiro de 2016







Curtindo a pipoca de Igor Kannário Publicado por ACM Neto em Segunda, 8 de fevereiro de 2016

