Neste sábado, 30, em clima descontraído, o primeiro dia do pré-carnaval no Circuito Orlando Tapajós aqueceu os foliões para a folia de 2016, que começará na próxima quarta, 3.

Enquanto os camarotes e estruturas do circuito Dodô terminam de ser montados, o clima de Carnaval de rua, sem cordas e trios elétricos, com apitos, buzinas e fantasias, ocupou parte de onde acontece o circuito Barra-Ondina.

Gratuito, o Fuzuê teve atrações como bandas de sopro e percussão e inaugurou o circuito Orlando Tapajós, que vai do Clube Espanhol até o Largo do Farol da Barra. O Tapajós foi criado este ano pela prefeitura.

Vinicios Gericó Pré-Carnaval arrasta multidão na Barra

Concentração

A concentração começou por volta das 14h com a presença de atrações musicais, ciclistas fantasiados, famílias e foliões de várias idades. "O clima é tranquilo, por isso trouxe a minha filha. Para mim o Carnaval já começou", disse a professora Isa Nilo.

Entre os ciclistas fantasiados, Eliane Lomi, justifica a escolha da fantasia do personagem Mário: "escolhi porque minha filha deu a ideia". A criatividade fez até o mosquito Aedes aegypti entrar na folia. "Escolhi ele, para fazer parte da campanha contra dengue", explica Vagner Santana.

O aquecimento terminou com os tambores do grupo Commanches do Pelô e por volta das 16h o grupo As Ganhadeiras de Itapuã abriu oficialmente o circuito.

"O nosso grupo está feliz em participar das coisas da Bahia incluindo crianças, jovens e adultos com simplicidade e carinho", diz Dona Maria Hermilina, presidente do grupo As Ganhadeiras de Itapuã.

Para o presidente da Saltur Isaac Edington, "o Fuzuê é uma iniciativa que estimula o resgate do Carnaval de rua sem trios e é mais uma opção para quem deseja brincar com a família". Ao todo, o circuito reuniu dez atrações.

adblock ativo