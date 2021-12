Prazo para desmontagem de camarotes e palcos é de dez dias

Começou oficialmente nesta quinta-feira, 11, o processo de desmontagem dos camarotes, praticáveis, palcos, arquibancadas e demais estruturas erguidas para o Carnaval. O prazo final de retirada, passível de multa, é de dez dias.

A determinação foi estabelecida pelo decreto municipal 20.505/2009, que prevê multa de R$ 2.242,87 ao dia caso o prazo estipulado seja descumprido. As notificações serão emitidas pela Secretaria Municipal de Urbanismo (Sucom).

Na manhã desta quinta, o processo de desmontagem estava em curso na maioria das estruturas montadas no circuito Dodô (Barra-Ondina). Na Barra, a desmontagem movimentou as ruas do bairro com o trânsito de caminhões que carregavam o material retirado.

Em Ondina, local onde foram armados espaços maiores, como os erguidos pelas emissoras de televisão e grandes camarotes, foi necessário isolar parte da via para a retirada dos equipamentos.

Recuperação

De acordo com informações da assessoria de comunicação da Secretaria Municipal de Urbanismo, além de desmontar as estruturas, as empresas também deverão iniciar a eventual recuperação dos espaços públicos para o caso de danos por conta da implantação dos camarotes.

A Sucom determina ainda que durante os serviços as empresas devem garantir que a área esteja sinalizada e que o trabalho não obstrua a via pública, nem interrompa o fluxo de veículos.

O órgão informa ainda que agentes da Sucom farão o monitoramento dos espaços para garantir que a desmontagem ocorra dentro do prazo estimado e nas condições estabelecidas.

adblock ativo