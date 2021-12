Povo da Preguiça resgata tradição de banho de mar com fantasias

Quem passou pela Ladeira da Preguiça na manhã de domingo, 19, encontrou centenas de pessoas fantasiadas dançando, curtindo e ocupando alegremente o passeio público. A data marcou o Banho de Mar a Fantasia, festa cuja tradição remonta ao início do século XX, que deixou de acontecer nos anos 1980 e foi ressuscitada em 2012 por moradores.

No evento, se via diferentes gerações fantasiadas de personagens que fazem parte do imaginário popular. A aposentada Efigênia Silva, 75, morou na Preguiça durante mais de 30 anos. “Quando era jovem, sempre vinha assistir o carnaval daqui. Hoje, estou trazendo minha sobrinha e minha bisneta”, disse.

O caso da aposentada não era o único. A relação com o Banho de Mar se tornou muito familiar para alguns dos foliões. “Minha tia disse que o evento era muito bom e eu vim conhecer”, explicou a estudante Olga Conceição, de 15 anos. Sua irmã mais nova, a pequena mulher maravilha Sofia, 8 anos, também estava bem animada.

Com quase mil participantes, a festa, que contou com uma banda de sopros, começou pela manhã na ladeira e terminou no início da tarde, com um mergulho na Praia da Preguiça, que fica entre a Bahia Marina e o Museu de Arte Moderna.

Até Thor pintou pela folia da Ladeira da Preguiça (Foto: Luciano da Matta | Ag. A TARDE)

Dezenas de pessoas participaram da festa neste domingo (Foto: Luciano da Matta | Ag. A TARDE)

