Polícia usa cães farejadores em portais de abordagem do Carnaval

Baianos e turistas que vão passar pelo portal de abordagem da Polícia Militar a caminho do Carnaval, no Centro Histórico de Salvador, terão os pertences farejados por cães do Batalhão de Polícia de Choque (BPChq), a partir desta quinta-feira, 8.

Este é o primeiro ano que a PM utiliza cães nos portais de abordagem, o objetivo é evitar a entrada de drogas e armas de fogo nos circuitos da festa e nos terminais de passageiros.

Segundo a PM, os cães farejadores são dóceis, treinados apenas para farejar entorpecentes e serão utilizados em alguns dos 42 postos de abordagem, dispostos em todos os circuitos da festa.

