PM registra redução de ocorrências no Carnaval

A reunião de avaliação do Carnaval 2015, realizada neste sábado, 14, no auditório do Quartel do Comando Geral, nos Aflitos, apontou uma redução nos registros de ocorrências e aumento de flagrantes da Polícia Militar (PM) nos primeiros dois dias de festa, num comparativo como mesmo período do ano passado.

Segundo a PM, houve um aumento de 42,6% nos registros de Termos Circunstanciado de Ocorrência (TCO), principalmente nos casos de flagrantes por uso de drogas, e a redução de 48,8% dos registros de lesões corporais.

Ainda conforme a polícia, não houve registro de homicídios, lesões corporais seguidas de morte nem tentativas de homicídios nos três circuitos.

