PM inicia operação especial para entrega de abadás

A Polícia Militar inicia neste fim de semana operação de segurança durante a entrega de abadás, em parceria com o Shopping da Bahia (antigo Iguatemi). O estabelecimento concentra cerca de 90% da distribuição das vestimentas que dão acesso a blocos e camarotes no Carnaval.

Os pontos de entrega são: estacionamento L1 (Central do Carnaval), estacionamento C (Axé Mix e Reino da Folia) e as lojas do Camarote Salvador, Line Entretenimento, Camarote Vila Mix, Chiclete com Banana e Burburinho, Bloco Yes e Cheiro (todas no 2º piso).

Pelo menos 400 PMs deverão atuar no entorno da região sob jurisdição da 35ª Companhia Independente, cuja cobertura abrange, além do Shopping da Bahia (Av. ACM) , os shoppings Salvador (Av. Tancredo Neves) e Bela Vista (Cabula).

Membro do comando de operações da PM, o major Antônio Roque Ávila informou que as ações envolvem abordagens (blitzes), policiamento nas passarelas próximas e monitoramento dos acessos dos estabelecimentos comerciais.

"A PM adquiriu expertise em organizar operações de combate a roubos de abadás para dar tranquilidade ao folião", disse o major. "É importante que as pessoas dificultem para os criminosos, venham acompanhadas e evitem sacolas transparentes", acrescentou.

Além do policiamento ostensivo, que contará com o apoio do Esquadrão de Motociclistas Águia e do Batalhão de Polícia Montada, um material informativo com dicas de segurança será distribuído nos oito pontos de entrega montados no Shopping da Bahia.

Preparação

Segundo o superintendente do shopping, Fernando Cairo, a preparação do estabelecimento para a entrega dos abadás se inicia seis meses antes do Carnaval. O gestor acrescenta, ainda, que todo o staff de seguranças do centro de compras está envolvido na operação de combate a roubo de abadás.

"Começamos nosso planejamento com seis meses de antecedência, estudamos as vias de acesso ao shopping e como os foliões transportam os abadás", disse Cairo.

"Segurança, para nós, é primordial e todo nosso efetivo está mobilizado para dar tranquilidade ao cliente", acrescentou.

O presidente da Central do Carnaval, Joaquim Nery, calcula que cerca de 150 mil pessoas deverão passar pelas dependências do shopping, entre amanhã e o próximo dia 9, para pegar abadás. Nery alerta que, entre domingo e terça de Carnaval, a entrega ocorrerá das 10h às 18h.

"A operação de entrega começa, de fato, no domingo, quando deveremos testar o sistema e as equipes, para, na segunda-feira, estar tudo perfeito", disse Nery. "O shopping é o local ideal, por já contar com estrutura e por ser mais seguro para os clientes", completou.

Presidente da Associação Baiana de Camarotes, Nei Ávila informou que, apesar da crise, as vendas aumentaram 12%, em relação ao Carnaval 2015. "Com a alta do dólar, as pessoas optaram pelo Brasil. A organização da festa passada também favoreceu o aumento das vendas", pontuou.

