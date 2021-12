PM disponibiliza documentos perdidos no Carnaval por 1 mês

A Polícia Militar da Bahia vai disponibilizar os documentos perdidos durante o Carnaval por um mês. O resgate pode ser feito a partir da segunda-feira, 15, no posto de atendimento do SAC do Shopping Barra, das 8h às 18h.

Antes de ir ao local, é recomendável consultar no site da polícia se o documento está entre os catalogados. Após 30 dias eles serão encaminhados aos órgãos expedidores.

Os Correios também constam com o serviço de "Achados e Perdidos". Quem encontrar a documentação de alguém, pode depositar nas caixas de coleta ou entregar na agência mais próxima. Já quem perdeu algum documento pode buscá-lo no site da empresa ou ligar para a Central de Atendimento: 3003 0100 (capitais e região metropolitanas) e 0800 725 7282 (demais localidades). Eles ficam guardados por dois meses antes de serem encaminhados ao órgão emissor.

