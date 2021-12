Plantão Integrado do Procon atende foliões no Carnaval

O Procon-BA funciona neste Carnaval com o Plantão Integrado, localizado na rua Carlos Gomes, no centro de Salvador. O Plantão funcionará como um ponto de atendimento para os foliões, com diversas iniciativas de proteção aos direitos humanos, como combate a racismo, exploração sexual, trabalho infantil e intolerância religiosa.

A estrutura fica aberta das 12h até as 2h, até a Quarta-feira de Cinzas, dia 1º de março. Também é possível receber orientações jurídicas e encaminhamento para denúncias.

Além do posto, o folião pode também também usar o Dique Denúncia (100) e a Ouvidoria Geral do Estado (0800 284 0011).

As secretarias de Promoção da Igualdade Racial (Sepromi) e de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social (SJDHDS) estão envolvidas no trabalho em parceria com o Ministério Público, Ministério Público do Trabalho, Tribunal de Justiça, Defensoria Pública, Ouvidoria Geral do Estado (OGE), além de algumas organizações não governamentais (ONGs).

