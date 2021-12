Piso cede e camarote é parcialmente interditado no Carnaval de Itabuna

O piso de um camarote do Carnaval antecipado de Itabuna cedeu no primeiro dia da festa, na noite desta sexta-feira, 10. Por conta do problema, parte da estrutura foi interditada.

A região atingida fica na frente do palco do camarote Dubai. A situação aconteceu logo no início do evento, portanto o camarote ainda não estava cheio. Mesmo assim, os foliões presentes se assustaram e temeram um desabamento, de acordo com o site Verdinho de Itabuna.

O Corpo de Bombeiros interditou a frente do camarote, dificultando a visualização dos trios. Ninguém ficou ferido. O camarote cobra R$ 160 por pessoa e é um dos mais caros da cidade.

adblock ativo