"Pipoco" reúne Léo Santana e DJ Alok em folia antecipada na Barra

O cantor Léo Santana e o DJ Alok vão agitar os foliões no circuito Orlando Tapajós (Ondina-Barra), na noite desta terça-feira, 6, durante a realização do "Pipoco" – quarta festa que ocorre na orla de Salvador, antecipando o Carnaval.

No último final de semana, o espaço de Ondina à Barra recebeu o Fuzuê e o Furdunço, com diversas atrações. Na sexta, o local foi palco do desfile de fanfarras no Habeas Copos.

Nesta terça, quem abrirá o evento pré-carnavalesco é o cantor Léo Santana, que participa desta folia desde o início, em 2017. A apresentação será a partir das 20h, saindo do Clube Espanhol em direção Farol da Barra. Neste local, o DJ Alok comandará os foliões após o pagodeiro finalizar a apresentação.

O show do goiano será na Torre Eletrônica. Este espaço, montado para receber DJ's no Farol, vai funcionar durante no Carnaval, a partir desta quinta de Momo, quando a folia oficial é aberta pela prefeitura.

