'Pipoco' movimenta circuito extra-oficial do Carnaval

Com trio puxado pela Timbalada, a Skol marcou o início da volta para o carnaval de Salvador e a série de intervenções que irá realizar pelo Brasil durante os dias de folia. Uma multidão acompanhou o Pipoco no começo da noite de terça-feira, 21, que adentrou a madrugada desta quarta, 22.

Por volta das 18h40, o chamado de Denny era o que faltava para animar o público que esperava em frente ao camarote Skol, em Ondina, para desfilar no circuito Orlando Tapajós (trajeto invertido do sentido Barra-Ondina).

“Como já se fala que o verão começa com o início dos ensaios da Timbalada, espero que essa abertura antecipada também seja mais um título nosso”, brincou o vocalista da Timbalada, que dividiu o percurso com a cantora Millane Hora.

Ao chegar na Barra, outra multidão aguardava em frente ao Palco Skol, aberto oficialmente com apresentação do DJ Alok. A festa ainda teve shows de Saulo, DJ Dennis e Léo Santana.

“A Skol estava ansiosa para voltar ao Carnaval de Salvador e tinha que ser um retorno forte. Por isso, voltamos com o presente de mais um dia de festa e com o palco Skol para preencher a lacuna que havia na Barra após a saída do último bloco oficial”, contou o gerente regional de marketing da Ambev, Felipe Bratfisch.

Sem lacuna

O Palco Skol pretende suprir a necessidade do folião que permanece ao longo na Barra. De quinta, 23, até a próxima terça, 28, a abertura ocorre às 17h (exceto na quinta-feira, que será às 16h), com o grupo Fit Dance.

A partir de meia-noite, começam os shows com duas atrações por dia. Na programação estão Thiaguinho, Daniela Mercury, Gabriel Diniz e BaianaSystem.

“Até o final do verão, realizaremos 300 eventos, atingindo público de 10 milhões. Sem contar a programação para o São João”, disse o gerente de eventos da Bahia da Ambev, Pedro Beltrão.

Abertura oficial

A abertura oficial da folia será nesta quarta, 22, a partir das 18h, na Praça Municipal, com uma apresentação inédita do cantor Bell Marques e outras 14 atrações, que prometem transformar o local num grande baile para relembrar os antigos carnavais. É a primeira vez que a abertura acontece com esse formato.

Às 18h, 14 grupos culturais, de estilos variados, sairão do Terreiro de Jesus em direção à Praça Municipal. No palco montado em frente ao Palácio Thomé de Souza, uma orquestra de 40 músicos se juntará ao cordão para dar início ao Grande Baile Municipal.

Às 20h, o prefeito ACM Neto entrega as chaves ao Rei Momo, oficializando o início do Carnaval. Às 21h, a cerimônia é coroada com a apresentação do cantor Bell Marques, ex-Chiclete com Banana, que brindará o público com os grandes sucessos reunidos em mais de 30 anos de carreira.

