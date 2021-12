Pipoco e Palco Skol devem permanecer no Carnaval de Salvador 2018

As duas das novidades gratuitas promovidas no Carnaval de Salvador 2017, o Pipoco e o Palco Skol, devem ser mantidas para a festa de 2018. A informação foi anunciada pelo prefeito ACM Neto, nesta terça-feira, 28, no camarote oficial, no Campo Grande (circuito Osmar).

“O palco da Barra deve continuar e a ideia da prefeitura é de que o Pipoco também continue. Já estão sendo pensadas algumas coisas. Acho que esse Carnaval de 2018 é o tem mais coisas novas engatilhadas, mas a definição é só mesmo depois da quarta-feira de Cinzas”, pontuou, o prefeito.

Na oportunidade, o gestor lembrou que o contrato com a patrocinadora da festa é de três anos e que a parceria está sendo satisfatória para a prefeitura. Ele também ressaltou que a quantidade de trios sem cordas mudou completamente em comparação a 2013, e que os blocos também são importantes para a cidade.

“Não somos contra os blocos, eles são importantes para a economia da cidade, para a geração de emprego e para garantir o desfile de diversas atrações, até porque a Prefeitura e o governo estadual sozinhos não conseguem bancar todas as atrações. Mas, sem dúvida, o Carnaval da pipoca é uma vitória da gestão. Veja o exemplo de Daniela, que há quase 20 anos não tocava aqui no Centro e desde 2015 se apresenta para o folião pipoca aqui trazida pela Prefeitura”, afirmou ACM Neto.

O prefeito também pontuou a necessidade urgente de revitalização do circuito Osmar (Centro), colocando a questão como o principal desafio para a festa do próximo ano.

“A Barra (Circuito Dodô) não aguenta, há um limite. A gente sentiu uma pressão muito grande, principalmente no domingo e na segunda. Isso não é confortável para o folião e para o morador. Então temos que reequilibrar isso de novo. Vamos pensar as possibilidades e, logo depois que os artistas e produtores descansarem, vou procurá-los para conversas individuais. Pretendo coordenar essa conversa para discutir o futuro do Carnaval de Salvador e como dá para harmonizar todos os interesses”, disse ACM Neto.

