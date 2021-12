Pipoca do Kannário é marcada por confusão e mensagens de paz

Conhecida como uma das maiores do Carnaval de Savador, a Pipoca do Kannário arrastou uma multidão nesta segunda-feira, 4, no quinto dia de folia. Com gritos de 'É o Kannário', o vocalista espalhou mensagens de paz e união pelo povo da periferia.

Durante a entrada na avenida, uma confusão envolvendo foliões e guardas municipais chamou a atenção do artista, que parou o show. "Não agride a população que eu tô vendo tudo daqui", disse ele.

Igor Kanário, conhecido como o Príncipe do Gueto, cantou seu mais novo sucesso, 'No respeito e No Limite', além de canções que fazem parte da sua trajetória na música. O cantor também distribuiu flores brancas para os foliões.

