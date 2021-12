Pesquisador no tema avalia que crise é do modelo e não da festa

Especialista no estudo do Carnaval, vice-reitor da Universidade Federal da Bahia (Ufba) e doutor em cultura contemporânea, o professor Paulo Miguez avalia que o esvaziamento da festa carnavalesca no circuito Barra-Ondina, como já acontecia no Campo Grande, “é reflexo de uma crise do modelo de Carnaval que vem desde os anos 1980”. Para ele, isso tem criado dificuldade para as agremiações.

Miguez faz questão de frisar, contudo, que “não há crise do Carnaval, mas sim uma crise do modelo”. Pesquisador do tema, ele observa o que chama de “rearranjo de forças que financiam a festa” e diz que esse fenômeno “é parte da crise”.

“[A falta de patrocínio reclamada pelos empresários de blocos] é um sinal da reacomodação da economia do Carnaval”, analisa o estudioso, ao referir-se ao fato, apontado por empresários, de as grandes marcas patrocinarem a prefeitura e não mais as agremiações.

Para Paulo Miguez, a atuação de órgãos públicos na organização da folia de Momo dá a essas instituições “um papel indutor, de regulação”. São esses atores, na avaliação dele, “que fazem com que o modelo caminhe em uma direção”.

“O bloco continuará a ter importância para o Carnaval, mas não a que já teve um dia”, sentencia Miguez.

Em 2017, após o domínio dos blocos sem cordas na folia daquele ano, ele considerou que, no entanto, “não dá nem para imaginar que as cordas serão eliminadas desse sistema”.

