Pesquisa mostra principais destinos dos soteropolitanos no Carnaval

Durante o período de Carnaval, muitos buscam viajar para aproveitar os dias de folga. Embora Salvador seja o destino principal dos turistas, pouco se sabe para onde os soteropolitanos desejam se dirigir durante os dias de folia. Em uma pesquisa produzida pelo Facebook, o local principal é a cidade de Campina Grande (PB).

A análise foi realizada durante o Carnaval, entre 2012 e 2018, e foi constatado os principais locais a partir dos check-ins feitos pelos usuários da rede social. De acordo com o estudo, os soteropolitanos preferem estudar pelo Nordeste, visitando cidades de outros estados ao invés da Bahia durante a folia, em comparação ao esto do ano.

Além destes dados, o Facebook também identificou quais são as cidades baianas mais procuradas, tanto por residentes de Salvador, quanto de outras regiões do Brasil e do mundo. Salvador é o principal destino dos turistas, devido à festa momesca. Porém, cidades como Caravelas e Porto Seguro também estão em destaque.

