Pernambucanos ganham o concurso de fantasia gay

Com a fantasia 'Ora yê yê Oxum, Salve a Rainha das Águas Doces', a transexual pernambucana Sandra Farias foi o vencedora da categoria luxo da 18ª edição do Concurso de Fantasia Gay.



O evento, organizado pelo Grupo Gay da Bahia (GGB), foi realizado, na última segunda-feira, num dos palcos instalados na Praça da Sé.



Na categoria originalidade, o vencedor do concurso foi o pernambucano Severino Queiroga. A fantasia do ganhador foi denominada 'O último visitante sideral na terra do axé'.



Muita purpurina e paetês deram o tom de luxo do evento, marcado ainda pela alegria e profissionalismo dos shows de transformistas que antecederam o desfile dos cerca de 15 candidatos.



"Sempre na categoria luxo quem vence são pernambucanos, pois aqui não temos muito essa cultura de alto investimento", afirmou o produtor do concurso, Denis Gomes.



Alterações



Para Gomes, o concurso vem sendo prejudicado pelas constantes mudanças de localização do espaço para o evento, realizadas pela gestão municipal.



"O desfile atrasou porque os candidatos têm, toda vez, que se acostumar com o novo espaço que nos é destinado", reclamou.



O presidente do GGB, Marcelo Cerqueira, e o antropólogo Luiz Mott, que também já presidiu a entidade, defendem que o evento seja realizado na Praça Castro Alves.



No local ocorreu a primeira edição do evento. Outra opção é a Praça Municipal, onde aconteceu por muitos anos.



No ano passado, a prefeitura reservou um palco no Largo 2 de Julho. "É um evento que já é tradição no Carnaval e precisa ser tratado com a importância devida", disse Mott.

