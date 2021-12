Perdeu os documentos na folia? Saiba como evitar transtornos

A festa de rua mais popular do mundo já começou e, com isso, Salvador recebe baianos e turistas para curtir a folia. O empurra-empurra é inevitável, por isso o folião deve redobrar os cuidados para não perder os documentos no meio da muvuca.

A principal recomendação da Polícia Militar da Bahia é que as pessoas que vão curtir a festa levem apenas a identidade ou a carteira de habilitação, que também serve como documento de identificação. Outros pertences podem ser descartados, como mais de um cartão de crédito, grande quantidade em dinheiro, chaves, mais de um celular e outros documentos desnecessários.

A PM monta um esquema especial para as datas de festa na capital. Os policiais que estão de serviço nos circuitos, ao encontrarem pertences perdidos, levam para o posto da área de atuação. Esses documentos passarm por um cadastramento e ficam disponíveis para consulta na internet após 48 horas. Entretanto, o documento pode ser recuperado a partir do dia 11 de março, no Quartel do Comando Geral (QCG) da PM, no Largo dos Aflitos.

Para a retirada, é necessário que o cidadão apresente o número do lote do documento cadastrado. A PM ressalta que o folião só deve se dirigir ao QCG da PM após verificar se seu nome está cadastrado no site.

Quem não retirar os documentos durante a festa pode se dirigir ao SAC do Shopping Barra, também após o dia 11. Os documentos ficam disponíveis para a retirada durante 30 dias. Depois deste período, serão encaminhados para os órgãos expedidores.

