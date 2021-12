Pedágio da Linha Verde pode abrir cancelas na terça-feira de Carnaval

Na terça-feira de Carnaval, dia 13, o pedágio da BA-099 (Estrada do Coco/Linha Verde) poderá não ser cobrado. Isso ocorre devido a uma decisão do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), que proíbe a concessionária de cobrar tarifa mais cara durante o feriado.

De acordo com a decisão, a Polícia Militar vai reforçar o policiamento para que a decisão seja cumprida. Caso não haja nenhum representante legal no espaço, as cancelas devem ser abertas.

Nos dias úteis, o valor para carros de passeio é de R$ 6,40. Em feriados, o valor aumenta para R$ 9,70. Uma multa também foi fixada, no valor de R$ 500 mil por dia, caso a norma seja descumprida.

