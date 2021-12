Paulinho da Viola traz nobreza do samba ao Pelô

Marcado no nome como o lugar onde os pretos eram castigados, o Pelourinho foi palco de um novo capítulo da história do Brasil, na sexta-feira, 5, ao sediar as celebrações pelos 100 anos do samba. O cenário, que reuniu a nata da batucada brasileira, teve o apogeu com magnífico show de Paulinho da Viola.

O ritmo, antes marginalizado nas senzalas do Recôncavo, conseguiu atravessar um século de resistência até embalar o público, que foi libertar a alma no Centro Histórico, ao sambar sobre as pedras assentadas pelos ancestrais africanos.

Ao lado do cantor e compositor carioca, no mesmo palco montado no enladeirado Largo do Pelourinho, estavam reunidos bambas do samba baiano, como o homenageado Riachão, do alto de suas 95 primaveras, Raimundo Sodré, Edil Pacheco e Roberto Mendes.

Todos ali, juntos, para celebrar os primeiros registros do gênero, em 1916, do samba Pelo Telefone, imortalizado naquele ano também na voz do santamarense Manoel Pedro dos Santos, em interpretação da música composta por Ernesto dos Santos, o Donga, em parceira com Mauro de Almeida.

O samba não morreu

Já passava das 22h quando Paulinho da Viola subiu ao palco, depois de descer as ladeiras do Pelourinho, em meio à aclamação da plateia. Antes de começar os primeiros acordes, porém, o cantor falou sobre o momento histórico de se apresentar no Carnaval da Bahia pela primeira vez.

"Estou muito feliz de participar desse momento. Eu fico até orgulhoso de ter sido escolhido para fazer parte dessa festa", revelou. "O samba, como a gente conhece, mudou muito. Mas, na verdade, ele nasceu aqui na Bahia", acrescentou.

Paulinho revelou até ter tido receio de que a oralidade musical trazida pelos africanos escravizados chegasse a ser extinta. "Durante toda minha vida, até quando era menino, ouvia que, em algum momento, isso ia desaparecer. Mas o samba não morreu porque nosso povo não deixou", concluiu.

O show

O cantor abriu o show com a canção o Amor É Assim e, como um rio, foi passando pelas vidas da plateia para embalar corações levianos de casais jovens, casamentos antigos, grupos de amigos e pessoas desacompanhadas.

"Esse é momento raro, que não acontece todos os dias, com o melhor do samba do Brasil, em um cenário histórico como o Pelourinho", resumiu a professora Rosa Oliveira, 47, emocionada com a sequência de Quando Bate uma Saudade e Dança da Solidão.

Mesmo desconfortável com a pista de dança enladeirada, calçada por pedras "cabeça de nego", a estudante Lorena Brito, 24 anos, desfilava graciosidade com samba no pé. "Quem não gosta de samba, bom sujeito não é. Não tem como ficar parada ouvindo essa maravilha", afirmou.

Teve de tudo

Horas antes, as ruas do Pelourinho foram animadas pela diversidade que revela a Bahia para o mundo. Escolas de samba, manifestações populares, marchinhas carnavalescas e blocos afro fizeram a festa dos foliões desde meados da tarde.

Um dos mais famosos dos blocos afro, o Olodum, marcava o público com a batida do samba-reggae em uma canja com os músicos em frente à sede do bloco, na rua Gregório de Mattos.

O casal de turistas mineiros Luciana, 28, e Marcos Castro, 32, ficou impressionado ao ver o grupo ao vivo pela primeira vez.

"É uma energia contagiante, que vai marcar nossas vidas", disse a moça.

