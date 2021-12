Paulinho da Viola e Riachão comandam Carnaval no Pelourinho

Os cantores Paulinho da Viola e Riachão se apresentam nesta sexta-feira, 5, a partir das 20h, na abertura oficial do Carnaval do Pelourinho. Neste ano, o evento homenageia o centenário do samba.

Paulinho sobe primeiro ao palco, localizado em frente à Casa de Jorge Amado. Lá, o artista passeará pelos grandes sucessos de sua carreira, como "Foi Um Rio Que Passou em Minha Vida", "Timoneiro", "Coração Leviano" e "Argumento".

Em seguida, às 22h, Riachão apresenta, junto com as cantoras Claudete Macêdo e Carla Visi, o show comemorativo "Riachão - 95 anos de Samba". O repertório festivo será recheado de canções que marcaram a trajetória de mais de 80 anos do sambista, como "Cada Macaco No Seu Galho", "Retrato da Bahia", "Bochechuda" e "Papuda".

adblock ativo