Patrocínios ainda não cobrem custo da festa

Para a realização do Carnaval de 2015, a prefeitura prevê um investimento de cerca de R$ 50 milhões. Toda a verba, de acordo com o prefeito ACM Neto, virá por meio de patrocínios de cinco grandes empresas privadas.

"O Carnaval de 2015 será o primeiro da história custeado integralmente sem patrocínios públicos", disse.

Estão confirmadas as parcerias com o banco Itaú (que vai investir R$ 4,2 milhões), com a companhia aérea espanhola Air Europa (R$ 4,2 milhões), além das cervejarias Schin e Itaipava (que investirão R$ 10 milhões cada). A prefeitura está em fase de negociação com um quinto patrocinador, que também será uma empresa privada.

No entanto, a poucos dias da festa, foram arrecadados apenas R$ 28,8 milhões. O restante, conforme o titular da Secretaria de Turismo de Salvador, Érico Mendonça, virá do último patrocinador, que ainda não foi confirmado e que ele preferiu não revelar o nome.

Para totalizar os investimentos previstos, a prefeitura ainda precisa arrecadar cerca de R$ 22 milhões. Mesmo assim, o presidente da Salvador Turismo (Saltur), Isaac Edington, afirma que o modelo aplicado de custeio da festa, adotado pela prefeitura desde o ano passado, tem dado resultados positivos.

"A intenção é tentar a participação das empresas privadas, aumentando a contrapartida como forma de atrativo para grandes marcas", afirmou.

Exclusividade



Este ano, a prefeitura repetirá o modelo de área de exclusividade comercial das cervejarias patrocinadoras nos dois principais circuitos da festa.

No entanto, dessa vez, elas atuarão de forma invertida: enquanto a Schin será comercializada no circuito Barra-Ondina (Dodô), a Itaipava será vendida de forma exclusiva no Campo Grande (Osmar).

"A adoção de áreas de exclusividade para patrocinadores foi uma decisão acatada e apoiada pela população", afirmou Neto.

Durante os seis dias de festa, a prefeitura prevê, ainda, a arrecadação de, pelo menos, R$ 80 milhões em impostos - ICMS e ISS.

