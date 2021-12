Participe da nossa galeria de Carnaval; saiba como

Na quarta-feira, 3, foi dada a largada para os sete dias de Carnaval em Salvador e o Portal A TARDE quer saber como os seus leitores estão curtindo a festa.

Por isso, enquanto houver folia na cidade, todos podem enviar fotos do agito nos circuitos, por meio do WhatsApp do Cidadão Repórter, pelo número (71) 99601-0020, ou na página do A TARDE no Facebook.

Na mensagem, lembre de informar o seu nome, idade e sua localização (ex. Bloco, Circuito, etc). O envio das imagens, automaticamente, autoriza a publicação das mesmas em uma galeria no portal, ou no Jornal A TARDE.

Para ver as fotos, acesse o link

<GALERIA ID=20452/>

