Paroano Sai Milhó leva o Carnaval ao Pelô neste sábado

O Paroano Sai Milhó faz prévia da folia no Pelourinho. Neste sábado, 23, às 20h, o grupo se reúne na concentração, no Largo Quincas Berro D´água e depois percorre o Pelourinho com marchinhas e versões "paroanizadas" em apresentação gratuita.

No repertório, não faltam canções como "É D'Oxum", "Chame Gente", "Yolanda", "O Bêbado e a Equilibrista", entre outros, além de versões inéditas das músicas "Selva Branca" (Carlinhos Brown) e "Sonífera Ilha" (Titãs).

O grupo faz apresentação também no Fuzuê, dia 30, com saída às 15h do Clube Espanhol até o Farol da Barra; e no Furdunço, domingo, dia 31. A abertura do Carnaval do Rio Vermelho acontece dia 04, na Varanda do SESI, às 20h. No Pelourinho, o Paroano anima os foliões sábado, 5, e segunda-feira, 8, sempre a partir das 20h.

