Paris Hilton é uma das atrações do Camarote Salvador em 2018

A socialite norte-americana Paris Hilton vai participar do Carnaval de Salvador de 2018. Ela é uma das atrações do line-up do Camarote Salvador, instalado no final do percurso de Ondina.

De acordo com a programação, Paris, que atua como DJ, irá tocar no dia 10 de feveiro (sábado), no Space Clube. Além dela, se apresentam também a dupla de irmãs Nervo, Robin Schulz, Hot Q e Emiliano.

Artistas como Bell Marques, Wesley Safadão, Léo Santana, Delano, Xanddy do Harmonia, banda Psirico e Dj Alesso também ja estão confirmados na grade de atrações do camarote. Para mais informações sobre a programação, basta acessar o site do espaço.

Os ingressos já estão à venda e custam R$ 1.090 a R$ 6.690 para mulheres e R$ 1.490 a R$ 9.690 para homens.

