'Paquera' masculina segue agressiva durante a folia

O Carnaval era de 2008 e G.S.S., 30 anos, tentou "se dar bem" na festa soteropolitana, mas a paquera escolhida não era recíproca, e o folião foi condenado a sete anos de prisão por beijá-la à força.

O caso, no entanto, parece não ter servido de exemplo para muitos marmanjos que continuam abordando mulheres de forma agressiva.

A TARDE circulou na quinta e sexta-feiras de Carnaval, no circuito Dodô (Barra-Ondina) e ouviu queixas de foliãs que se sentiram desrespeitadas com atitudes do público masculino. "Mas Carnaval não é pegação?", disse um rapaz, que não quis ser identificado.

O questionamento dele traz à tona o debate sobre os limites entre o flerte e o desrespeito. No caso de G.S.S., o ato foi classificado como estupro. "Eu acho que, quando começa a tocar demais, já não é mais paquera. Há caras que passam a mão, puxam cabelo. Até cordeiros fazem isso. Paquera é se o outro também quiser", opinou a estudante Bruna Ricci, 21.

A farmacêutica Elaine Barreto, 23, já conseguiu escapar de um beijo forçado. "Um cara veio na minha direção e tentou me beijar, mas virei o rosto e ele acertou meu ombro", relatou.

"A pessoa tem que paquerar mesmo, mas é importante ver se há troca ou não. Se a outra pessoa corresponde ou não. Os homens faltam com respeito porque pensam que é festa, é Carnaval, e podem fazer tudo", acrescentou a estudante Francine Alves, 22, amiga de Elaine.

A atriz Nara Chagas, 30, curtia ao som de Bell Marques quando um rapaz a abordou por duas vezes: "É de uma inconveniência absurda. Pior é quando puxa cabelo, passa a mão. Quando é agressivo, mesmo a gente dizendo não, é desrespeitoso".

"Isso aí (a condenação de G.S.S.) é pretexto para a gente não 'pegar' mulher. No Carnaval, tudo sempre foi liberado", disse um rapaz, que não quis ser identificado por ser casado. "A gente chama a garota, interage, mas não pega à força", acrescentou.

"Beijar à força é errado. Se a garota não quer, acabou. Eu respeito", afirmou o estudante Felipe Ribeiro, 22.

Orientação

A Polícia Militar (PM-BA) informou que a orientação às vítimas de violência é acionar o primeiro PM que avistar - que tentará localizar e prender o agressor - além de prestar queixa na delegacia.

"O Comando de Operações da PM orientou comandantes a mobilizarem o policiamento para identificar crimes desta natureza e conduzir agressores às delegacias", ressaltou a assessoria.

A estudante Paula Araújo, 17, estava com outras duas amigas em frente ao Farol da Barra, quando foram cercadas por dois rapazes. Ela abaixou e distanciou-se deles. "O pior é que ficou algo comum. Nós, mulheres, é que temos que lidar com isso o tempo todo", protestou.

"O que diferencia a paquera do desrespeito é a garota querer ou não. E há muitas que querem, mas o cara jamais deve encostar naquela que não quer", disse o empresário Bruno Cayres, 27. Logo em seguida, ele jogou o braço sobre os ombros de uma foliã que estava de costas para ele. A garota abaixou e desvencilhou-se.

Puxões de cabelo, apalpadas e até situações em que a mulher é cercada por vários homens e obrigada a beijar um para ser liberada... Estas eram algumas cenas ao longo do percurso. Por pouco, a enfermeira Jéssica Amorim, 23, também não se tornou vítima: "O cara estava catando latinha e tentou me beijar, mas saí da direção dele".

