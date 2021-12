Papo Axé: Serginho quase 'entrega' cara armado

Após passagens pelas bandas Papa Léguas e Cheiro de Amor, Serginho chegou ao Pimenta Nativa para emplacar o maior sucesso do carnaval de 1997: a música 'Maria Joaquina'. À época, ele também inovou ao fazer rapel de cima do trio. Com agenda de shows pelo Nordeste neste mês, Serginho conta ao Papo Axé alguns momentos que lhe renderam boas gargalhadas.

Já aprontou alguma durante o Carnaval?

Essa foi num trio em Alagoinhas. Até então, nunca tinha visto um revólver. De repente, uma briga. O cara puxou o revólver pro outro e, não sei por que, tive um repente: "Tem um cara de calça jeans e blusa laranja armado". Na mesma hora, o cara apontou a arma pra mim. Assustado, tentei despistar: "Não. O cara está de camisa branca e do outro lado da rua". Aí ele guardou a arma e foi embora.



E em Salvador, nada inusitado?



Uma vez, no Porto da Barra, a gente se preparava pra sair e rolou uma situação muito engraçada. Quando o trio tentou andar, não conseguiu, pois ficou preso em um imenso galho. Tentaram amassar o lado do trio, mas não teve jeito. Ficamos ali, enganchados, tocando umas por cerca de três horas. Quando conseguiram tirar o galho, era pra gente já estar chegando em Ondina.

