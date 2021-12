Papo Axé: Galiza pirou com almofadinha do Carnaval

Língua solta que só, Mr. Galiza largou o verbo para o MASSA! no Papo Axé. Ele contou sobre uma situação chata que passou com um outro artista no carnaval, o que viu de mais aterrorizante de cima do trio, deu pitaco de quem será o primeiro lugar da música mais executada na folia desse ano e ainda mandou o recado: "Dizem que o nosso carnaval é eclético, só se for eclético pra quem paga mais". Xii...

Nos conte uma situação inusitada que já passou na folia



Em 1999, minha produção queria adiantar a saída para não se encontrar com os Filhos de Gandhy. Acabou que atrasou e nos deparamos com eles. Esses caras desfilam na maior paz, devagar, namorando (risos)... Um circuito que demoraríamos 5h fizemos em 9h.



O que já presenciou de mais louco lá de cima do trio?



Muita violência. Você não imagina quantas brigas e discussões ocorrem. Já presenciei cenas de selvageria.

Já cantou uma música ao ponto de não suportar mais?



"Cara de miseravão", uma música minha que estourou em 99 e eu tinha de cantar a cada 10 minutos.



Já se irritou com outro artista?



Já, mas não vou citar nomes. Temos uma cultura de fazer encontro de trios, um cumprimentar o outro. Mas um cara aí do axé não parou e quis disputar som comigo. Fiquei chateado.



O que mudou nesses 30 anos de axé?



Sinto falta de mais artistas da terra em horários disputados. Dizem que nosso carnaval é eclético, só se for pra quem paga mais, né?!



Para você, quem vai levar o hit do ano?



Kannário com "Tudo nosso, nada deles". Nunca vi uma música com tanto apelo popular sem grande divulgação comercial.

