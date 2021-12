Papo axé: Falcão já passou por apuros no meio das fãs

Em 2004, Falcão estreou com a Guig Ghettho sem imaginar que a música 'Pressão' estouraria naquele Carnaval. Depois, vieram outros sucessos como 'Calma' e 'Quem Balança o Povo?'. Este ano, fora da folia de Salvador, a Guig aposta em 'O Tal do Swing', nova canção da banda. Ao Papo Axé, ele lembra de momentos que marcaram sua estreia no trio elétrico.

Tem alguma história debochada da folia?

Em 2004, quando a música 'Pressão' estourou, fui convidado pra cantar em vários blocos. Num certo dia, eu estava na Barra, no trio de Carla Cristina, quando o locutor disse que a rádio me escolheu como cantor revelação. Desci do trio e fui lá agradecer e receber o troféu. Ao correr atrás do trio, na volta, não consegui achar a porta, que era embutida. Nesse intervalo, um monte de fãs me reconheceu e o resultado foi que voltei pro trio ensaguentado e com a roupa rasgada. Mas, apesar dos ferimentos, esse momento foi gostoso.



E nas Muquiranas, já teve algo parecido?

Nas Muquiranas, em 2007 ou 2008, um cordeiro, fã da Guig, disse estar ali só pra curtir a banda. Ele subiu no trio e pediu pra cantar uma música que fez em homenagem aos cordeiros. Foi um episódio bacana.



De cima do trio, já viu algo que chamasse sua atenção?



Acho que essa aconteceu em 2006 ou 2007, na Barra. Sabe aquela estrutura de andaime, que apoia as gruas das câmeras? Rapaz, tinha uma senhora de uns 60 anos pendurada naquilo. Ela disse que era minha fã e queria me dar um abraço. A senhora desceu e foi ao meu encontro. Que loucura!

Tem algum momento que considere inesquecível?



Tem, sim. E desta vez foi como fã. Em 2005, nosso trio estava saindo da Barra e passando em frente ao Farol. Ali em frente ficava o camarote Expresso 2222. Quando olhei pra lá, vi Gil, sozinho, vendo a gente passar. Falei que era muito fã dele e que amava suas músicas. Fizemos a curva para pegar a avenida Ocêanica, e ele saiu por outra porta lateral pra nos ver passar. No dia seguinte, ao passar pelo camarote novamente, Gil falou que adorou o nosso carinho e que tinha gostado da Guig Ghetto. Foi um monento muito especial.

