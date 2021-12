Papo Axé: Carla Cristina recebeu pedido de casamento

Quem não lembra da música 'Xibom Bombom', sucesso na voz de Carla Cristina, do grupo As Meninas. A cantora, que ficou na banda entre 1997 e 2002, conversou com o Papo Axé e relembrou de histórias pitorescas na folia.

Que tipo de mico já pagou no carnaval?

Uma coisa que acontecia direto era trocar o nome de artistas que estavam nos camarotes. Imagine isso na frente de milhares de pessoas e das TVs. Além disso, já tomei muitas quedas em cima do trio, principalmente quando não estava acostumada com o motorista. Caía sobre os equipamentos e os músicos, que se acabavam de rir. Terminava o carnaval cheia de hematomas.

E algum episódio inusitado... já rolou?

Já recebi vários pedidos de casamento no carnaval, mas lembro de um caso que apareceu um cara vestido a caráter, com direito a terno e gravata. Ele estava com uma aliança gigante, que, embora não fosse de verdade, foi a forma que encontrou para chamar minha atenção. A aliança era de mentira, mas o pedido foi sério mesmo. O rapaz estava de joelhos e se acabava de chorar.

